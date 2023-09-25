شريف منير يعتذر بسبب تصرفه بعد عزاء والدة دينا الشربيني

اعتذر الفنان المصري شريف منير بعد الخروج من عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني الذي أقيم أمس في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بسبب توجيهه إهانة إلى صحية حاولت توجيه سؤال له.

ونشر شريف منير فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام تحدث فيه عما حدث مع الصحفية التي حاولت الحصول على تعليق منه إلا أنه اكتفى بالرد عليها سريعا: "هش".

وقال شريف منير: "أمبارح كنت في عزاء والدة دينا الشربيني في مسجد المشير طنطاوي، وأنا خارج شاهدت مجموعة من الصحفيين كانوا موجهين التليفونات حولي حتى يصوروني، وكان في صحفية قالت حاجة أو سؤال مفاجئ فكان ردي سريعاً، وقولتلها هش".

وأوضح أن الأمر تطور إلى توجيه إهانات وتم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه له البعض نقداً لتصرفه، معلقاً: "فطلعت الكلمة عيب، فقولتلها وانتي فاكرة نفسك صحفية، فلقيت نفسي بغلط أكتر، فأنا مضايق من اللي حصل، والفيديو نزل على اليوتيوب والناس قالت إني كنت قليل الذوق والمفروض معملش كده وإيه الغرور ده".

وأقر شريف منير بالخطأ الصادر منه مقدماً اعتذاره للصحفيين المتواجدين قائلاً: "فعلا أنا أستاهل كل التعليقات المنتقدة، لأنه أنا غلطت، فأنا بعتذر عن الطريقة اللي اتكلمت بيها ورد فعلي على الصحفية والصحفيين ولكل الجمهور اللي زعل مني، أرجوكم متزعلوش حقكم عليا أنا فعلا كنت غلطان وقليل الذوق، واستأهل هذا النقد".

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