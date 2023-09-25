وائل جسار ينجو من إطلاق رصاص في حفل زفاف

تعرَّض الفنان اللبناني وائل جسار، لتجربة مؤلمة، بعدما فوجئ بوابل من طلقات الرصاص مصوبة نحو حديقة منزل أسرته، وتبين أنها أُطلقت أثناء احتفال بعض الجيران بحفل زفاف، وناشد وائل المجتمع اللبناني بالتخلي عن هذه العادة التي كادت أن تقتله هو وأسرته.

ونشر وائل جسار فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك، ظهر فيه وهو يحمل رصاصة وقال: "أنا طلعت على منطقة البقاع لأزور الوالد والوالدة قعدت برة في الجنينة وكان في زفة وعُرس، كانوا يدقون الرصاص؛ ابتهاجاً بالزفاف هذه الرصاصة كانت يا تقتلني يا قتلت أمي يا زوجتي أو أخي".



وتابع وائل جسار: "إلى متى نضل هيك مستخفين بصحة وحياة الناس، وبنضرب رصاص في الزفاف؟، هذه الرصاصة كانت يا قتلتني يا قتلت والدي يا زوجتي يا أخي، ابتهاجكم بالزفاف يكون بالورد والفرح بس".

وأضاف جسار: "أرجوكم ما تستخدموا الرصاص في حفلات الزفاف، لو واحد ماشي على الطريق هتقتله هالرصاصة، بكل محبة بقولكم بلاها قصة الرصاص، لأن كان ممكن أخسر حياتي أنا أو مرتي أو أمي أو خي، فبتمنى منكم يكون هذا الشيء، لو بدنا نفرح، نفرح بالورد والسعادة مش بالرصاص".

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