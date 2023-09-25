مايا دياب تلف شعرها بالمنشفة .. وتخرج لمتابعيها بصورتين رائعتين

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورتين رائعتين من جلسة تصوير جديدة لها ، تظهر فيهما وهي تلف شعرها بالمنشفة البيضاء، وتضع ماكياجاً بارزاً، واعتمدت مايا أكسسوارات ذهبية ملفتة.



وكانت أطلقت مايا دياب أغنيتها الجديدة "تقلان"، وهي أغنية باللهجة المصرية، إيقاعية راقصة ومن اللون الغنائي الذي أحب الجمهور مايا فيه، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي هادي شرارة. أمّا فيديو كليب الأغنية، فتم تصويره في لبنان مع المخرج جو بو عيد، وأطلت مايا من خلاله على محبيها بجمال لافت.