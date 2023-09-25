مؤلف "سفاح الجيزة": مش راضي عن آخر حلقتين والمخرج غير خط درامي من أجل زوجة المنتج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أبدى السيناريست محمد صلاح العزب، عدم رضاه عن الحلقتين الأخيرتين من مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد فهمي، والتي عرضت خلال الأيام القليلة الماضية على إحدى المنصات، مؤكدا أنه غير راض عن عرض الحلقتين الأخيرتين بسبب تدخل المخرج هادي الباجوري في السيناريو دون علمه.

وقال العزب، ببرنامج "ملفات" إنه لم يكن راضيًا عن الحلقتين الأخيرتين لأن المخرج تدخل وغير في السيناريو، وفي النهاية جزء كبير من الجمهور لم يكن راضيًا عنهما لأن هذا ليس المستوى الذي قدمه في بداية المسلسل.

وتابع: "معنديش مشكلة في تدخلات المخرج في إطار شغله كمخرج ولكن لو عايز يتدخل في شغل السيناريست طبيعي هترجعله، في خط درامي كامل أضافه في المسلسل علشان مرات المنتج تمثل فبالتالي شخص مش أمين على الورق مش هتعامل معاه تاني" .

وأضاف: "عملي ينتهي بمجرد الانتهاء من السيناريو، ومن الطبيعي أن أي مخرج يحترم العمل يلتزم بالسيناريو، وأنا لدي 10 مسلسلات حتى الآن، وليس جديداً أن جميع المخرجين يحترمون السيناريو