طرح إعلان فيلم "المعزة" استعدادًا لعرضه بمهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "المعزة" الإعلان الدعائي الرسمي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة في دورته السادسة هذا العام.

تدور أحداث فيلم "المعزة" حول بنت صغيرة تقع فريسة لأطماع واحدة من الشركات التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها لتهرب إلى الصحراء برفقة "عنزة" وخلال رحلتها تتعرض للعديد من المخاطر.

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية وهو من بطولة مايا طلام، جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، عارفة عبد الرسول، وإخراج الممثلة الإيطالية، إيلاريا بوريللي.

ومن المقرر عرض الفيلم بمهرجان روما السينمائي في دورته الـ 18 هذا العام في الفترة من 18-29 أكتوبر المقبل عقب عرضه بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي.