أنتج فيلم كليوباترا ومُنع من حضور الأوسكار.. معلومات عن ويل سميث في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحتفل اليوم الاثنين النجم العالمي، ويل سميث بعيد ميلاده الـ 55 هذا العام ويعد "سميث" أحد أبرز أيقونات هوليوود بفترة التسعينات والتي نجح خلالها في لفت الأنظار لموهبته الكوميدية بعد مشاركته بمسلسل "The Fresh Prince of Bel- Air" وكان خطوته الأولى لعالم الشهرة والنجومية.

بدأ ويل سميث مسيرته بالغناء حيث شارك بالعديد من الفيديوهات الغنائية نهاية فترة الثمانينات وكانت انطلاقته الحقيقية ببداية فترة التسعينات والتي شارك خلالها بالعديد من الأعمال التليفزيونية.

وكانت أولى مشاركات ويل سميث الحقيقية في عالم السينما بفيلم الأكشن "Bad Boys" عام 1995 وحقق له نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لتقرر العديد من شركات الإنتاج إسناد أدوار البطولة لـ "سميث" منها فيلم "Independence Day" عام 1996، وفيلم الخيال العلمي "Men In Black" عام 1997.

وإليكم 10 معلومات عن ويل سميث في عيد ميلاده:

1- يتحدث اللغة الإسبانية بطلاقة.

2- أصبح مليونيرًا قبل بلغ سن الـ 20

3- حاز على جائزة الجرامي الأولى بمسيرته عام 1989 كأفضل رابر مع صديقه دي جي جازي جيف.

4- أول مغني هيب هوب يرشح لجائزة الأوسكار.

5- كان سيقوم ببطولة فيلم الأكشن "Mr & Mrs. Smith" إلا أن الدور ذهب في النهاية للنجم براد بيت.

6- في عام 2004 بلغت ثروته 188 مليون دولار.

7- شارك بالعملية الإنتاجية لفيلم "الملكة كليوباترا" مع زوجته جادا بينكيت سميث.

8- مُنع من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لمدة 10 سنوات بسبب صفعة كريس روك.

9- شارك كعضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 70 عام 2017.

10- فاز بجائزة الأوسكار الأولى له بمسيرته عن فيلم "King Richard" عام 2022 وجسد خلاله شخصية والد لاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز.