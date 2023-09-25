شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إنهاء إضراب نقابات هوليوود الفنية بعد 146 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن إضراب نقابة الكتاب الأمريكية (WGA) الذي استمر لعدة أشهر في هوليوود سينتهي قريبًا، وذلك بعد أربعة أيام متتالية من المفاوضات مع تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون (AMPTP)، أعلنت WGA أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الإضرابات المستمرة التي بدأت في مايو، في انتظار العقد النهائي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

كتبت نقابة الكتاب الأمريكية على موقع التغريدات X: "توصلت WGA وAMPTP إلى اتفاق مبدئي، وبالتالي أصبح هذا ممكنًا بفضل التضامن الدائم لأعضاء WGA والدعم الاستثنائي من أشقائنا النقابيين الذين وقفوا معنا لأكثر من 146 يومًا، وانتظروا المزيد من التفاصيل التي سنكشف عنها بعد الانتهاء من صياغة العقد".

وفقًا لتقرير من موقع Variety، ستكون الصفقة بين WGA وAMPTP عبارة عن "عقد مدته ثلاث سنوات"، وبعد ذلك سيعيد الطرفان التفاوض بشأن اتفاقية جديدة، لم يتم إصدار التفاصيل الكاملة للاتفاقية، حيث يعمل WGA وAMPTP حاليًا على وضع اللمسات النهائية على العقد.



إضراب نقابات هوليوود السينمائية والتليفزيونية

وذلك بعد أن توصل الطرفان إلى الاتفاق بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي ومستويات التوظيف في غرفة الكتابة ومخاوف أخرى، وكتبت لجنة التفاوض في WGA إلى الأعضاء المضربين في رسالة بريد إلكتروني حصلت عليها Variety: "يمكننا أن نقول، بكل فخر، أن هذه الصفقة استثنائية - مع مكاسب ذات مغزى وحماية للكتاب في كل قطاع من قطاعات العضوية، وما تبقى الآن هو أن يتأكد موظفونا من أن كل ما اتفقنا عليه قد تم تدوينه في لغة العقد النهائية، وعلى الرغم من أننا حريصون على مشاركة تفاصيل ما تم تحقيقه معكم، إلا أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك حتى يتم وضع اللمسات الأخيرة، وإن القيام بذلك من شأنه أن يعقد قدرتنا على إنهاء المهمة، لذا، كما تحليتم بالصبر معنا من قبل، نطلب منكم التحلي بالصبر مرة أخرى – مرة أخيرة”.

وبينما تم التوصل إلى اتفاق، فإن الإضراب لن ينتهي إلا بعد موافقة WGA على العقد المكتوب، ولكن تم تعليق الاعتصام اعتبارا من مساء الأحد، ومن المتوقع أن يصوت الأعضاء البارزون في WGA يوم الثلاثاء المقبل على ما إذا كان ينبغي رفع الإضراب رسميًا، وجاء في الرسالة الموجهة إلى أعضاء WGA :"لكي نكون واضحين، لا يجوز لأحد العودة إلى العمل إلا بعد الحصول على إذن محدد من النقابة، ومازلنا في إضراب حتى ذلك الحين، لكننا، اعتبارًا من اليوم، سنعلق اعتصام WGA، وبدلاً من ذلك، إذا كنت قادرًا، فإننا نشجعك على الانضمام إلى خطوط اعتصام SAG-AFTRA " المجلس الوطني للنقابة الأمريكية لفناني التلفزيون والراديو " هذا الأسبوع".

وفقًا لـ موقع "deadline"، طلبت WGA عدم عودة أعضائها إلى العمل حتى تتوصل AMPTP إلى اتفاق مع SAG-AFTRA تضامنًا مع الكتاب المضربين، وكان هذا العام هو المرة الأولى منذ عام 1960 التي تقوم فيها النقابتان بالإضراب معًا، ولكن بعد أن تم الانتهاء من الصفقة مع WGA، يمكن لـ AMPTP مواصلة المفاوضات مع SAG-AFTRA لوضع حد لإضراب الممثلين المستمر، والذي بدأ في يوليو. انضمت نقابة ممثلي هوليوود إلى WGA في الإضراب يوم 13 يوليو الماضى، وذلك بعد انهيار المفاوضات مع تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون (AMPTP)، الذي يمثل الاستوديوهات الكبرى مثل Netflix وDisney وApple وAmazon وWarner Bros. وغيرها.