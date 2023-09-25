شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفريدو.. تعرف على مواعيد عرضه على قناة ON وON دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل الفريدو تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد انطلاق الحلقة الأولى منه وهو ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" الماذخو عن كتاب للدكتور مصطفى محمود، ويعرض مسلسل الفريدو على قناة ON وهو مكون من 10 حلقات.

مواعيد عرض مسلسل الفريدو

يعرض مسلسل الفريدو، على قناةON الساعة 8 مساء، والاعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساء.

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

حكاية الفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

وفى سياق متصل، يواصل القائمون على المسلسل تصوير الحكاية الثانية والتي تحمل اسم "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، ملك قورة، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد وعدد آخر من الفنانين وإخراج محمد الخبيرى على أن ينطلق عرضها بعد انتهاء عرض "الفريدو" على قناة ON كما تعاقدت الفنانة عائشة بن أحمد على بطولة حكاية من حكايات العمل وتحمل اسم "روحى فيك" مقرر بدء تصويرها خلال الأيام المقبلة.