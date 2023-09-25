لقاء الخميسي وتعرضها للخيانة العاطفية

كشفت الفنانة لقاء الخميسي سراً من أسرار حياتها الشخصية قبل ارتباطها بحارس المرمى محمد عبد المنصف، حيث أعلنت عن تعرضها للخيانة مرة في حياتها في علاقة عاطفية سابقة.

قالت لقاء في تصريحات إعلامية: "أنا اتخنت مرة واحدة، من واحد كنت عارفة إنه يعرف بنات كتير، ولما عرفت بالخيانة سيبته، مش بواجه خالص، مش همشي وأنا مريحاه، مش لسه هقوله هو عمل إيه، هو يقعد يفرك يشوف هو عمل إيه، وأنا بختفي، وبيبقى الحد ده نفسه يعرف إيه الحصل، عاقب نفسك واقعد فكر".

وتابعت: "على مدار حياتي متخانتش من أصدقاء كتير، لإني باخد بالي أنا بصاحب مين عشان بخاف أوي، وفيه ناس ضربت من تحت الحزام بس هما مش مهمين في حياتي، وبرضو في ناس مهمين عملوا معايا كده وزعلت أوي واتأثرت ومكنتش مصدقة، ومردتش على الإهانة اللي اتقالتلي ومعاتبتش لإني عارفة من جوايا إني كبيرة، لو حد عايز حاجة ييجي يقولي لكن ميأذنيش في مشاعري، تعالي قوليلي سيبيلي الدور ده ونقعد ونتناقش، لكن هتلف من ورايا مش عايزة أعرفك تاني".

وأضافت: "ده حصل معايا كتير، بس بقيت بتسامح دلوقتي، ولما حد يأذيني وأنا أسامحه ده هيوجعه أكتر وضميره هيأنبه، وبرجع أبارك للشخص ده، وهو عارف إنه أذاني، يبقى هو اللي ضميره هيتأنب".

وعن علاقاتها قبل الزواج، قالت: "قبل ما أتجوز، الحاجة اللي كانت بتجذبني للراجل، إنه يكون عنده أي صفة من صفات أبويا، وده مش دايماً بيبقى حلو لإنها مش بتتحسب كده، وخدت فوق دماغي كتير، كنت بدور على حاجة شبه الراجل ده وبدور على بابايا، لحد ما ربنا هداني وعرفت محمد عبد المنصف".

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