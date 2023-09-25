دانييلا رحمة تودع الصيف بإطلالة أكثر من رائعة.. وجمالها حديث الساعة

ميرنا وليد - بيروت - ودعت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الصيف بمجموعة صور ولوك أكثر من رائع.



وأطلت دانييلا على الجمهور وقد إرتدت تنورة طويلة وضيق، بشق عالي كشف عن ساقها باللون الأخضر الباستيل، ونسقت معها كروب توب ضيقة باللون الأبيض، وبأكمام طويلة، كما أرفقت إطلالتها بشال من عدة ألوان لفتة على رأسها، وحذاء صيفي من دون كعب، مع حقيبة يد من لون التنورة نفسه.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدل تحت الشال، وطبقت ماكياج ناعم للغاية، مع نظارات شمسية باللون البنفسجي.

وقد كشف الممثل السوري قصي خولي عن إسم البطلة التي ستشاركه مسلسه القادم، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، مؤكداً أنها دانييلا رحمة، وأن العم سيكون من إنتاج شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها جمال سنان.

وقال قصي خولي في مقابلة له: "أعتقد انها الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، بعمل إجتماعي لطيف، دنييلا ممثلة مجتهدة، تمكنت من خلق إسم مميز لها في الفن، تعمل على أدواتها بشكل ممتاز وتمكنت من ترك إنطباع جيد جداً لدى الجمهور في السنوات الأخير، ويتابعها بشكل دائم لأنها متجددة".

وردت دانييلا على مديحه لها قائلة: "قصي، شكرًا من قلبي على أحلى الكلام! انشالله خير انشالله نكون سوا هالموسم ونقدّم عمل مميّز. الشغل معك تحدّي ومتعة".