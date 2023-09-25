كنزة مرسلي تغني باللهجة الخليجية.. تجربة جديدة ومميزة

ميرنا وليد - بيروت - بأولى تجاربها الغنائية باللهجة الخليجية، تقدم الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي قريباً عملاً غنائياً بعنوان "دو ري مي".

ومن المُقرر تصوير أغنية "دو ري مي" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني فادي حداد الذي يعمل على إعداد الستوري بورد.

وتحمل أغنية "دو ري مي" كلمات خالد ڤرناس والحان كريم فتحي وتوزيع اسلام الحسن وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وكانت كنزة مرسلي قد طرحت العام الماضي أغنية جديدة بعنوان "قافلة موبايلي"، من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان نيس وتوزيع سليمان دميان، وفيديو كليب الأغنية من إخراج زياد خوري، والأغنية تتحدث عن رغبتسليمان دمها في الإبتعاد عن العالم.

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