ميرنا وليد - بيروت - ردت الكاتبة السورية رنا الحريري زوجة لممثل السوري باسم ياخور على أسئلة المتابعين، عبر خاصية القصص القصيرة، بعد أن فتحت الباب أمامهم لطرح الأسئلة عليها.
وعن رأيها بالممثلة السورية نسرين طافش، قالت رنا: لما كتبت الجزء الأول من مسلسل "صبايا" كنت دائماً اتخيل نسرين ب شخصية ليلى وكنت كتير سعيدة لما قبلت تكون بالعمل، وأكيد بتمنى تكون موجودة بأي عمل أن بكتبه مستقبلاً. أنها بشوفها إنسانة جميلة جدًا، موهوبة، قوية وطيبة ولا ترد الإساءة بمثلها، ودائمًا تحاول أن تطوّر نفسها للأفضل".
وقد خالف رأي رنا الحريري بنسرين رأي زوجها، الذي كان قد انتقد طافش على الهواء مباشرة عندما سئل عن الفنانة التي بالغت بإجراء عمليات التجميل، وقال عن نسرين طافش: "إنها فنانة جميلة ومميزة إلا أنها بدأت تفقد ملامحها الأصلية بسبب عمليات التجميل لذلك أقول لها توقفي يكفي".
كانت هذه تفاصيل خبر خلافاً لرأي باسم ياخور بـ نسرين طافش.. رنا الحريري تمدحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.