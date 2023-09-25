ميرنا وليد - بيروت - تحدث المخرج المصري رامي إمام أخيراً عن حالة والده الممثل المصري عادل إمام الصحية، ولتي كانت موضوع لشائعات عديدة إنتشتر في الفترة الأخيرة، وصلت إلى حد التاكيد ان أسرة الزعيم تحتجزه بعد إصابته بالزهايمر، وتمنع عنه الزيارات والتواصل مع الآخرين.
وقرر رامي إمام الخروج عن صمته، والرد على هذه الشائعات، فقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: "الزعيم بخير ولا صحة لكل الشائعات التي تتردّد ما بين الحين والآخر"، وطمأن الجمهورعلى حالة والده عاد إمام الصحية، كما أضاف انه يتفهم حب الجمهور له، وأنه من الطبيعي ان تكثر الإشاعات حوله بسبب إبتعاده بشكل تام عن الساحة الفنية، مؤكداً للجميع أن والده يتمتع بصحة جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي إمام يكشف حالة والده الصحية.. وهذا ما قاله عن عادل إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.