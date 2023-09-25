رامي إمام يكشف حالة والده الصحية.. وهذا ما قاله عن عادل إمام

ميرنا وليد - بيروت - تحدث المخرج المصري رامي إمام أخيراً عن حالة والده الممثل المصري عادل إمام الصحية، ولتي كانت موضوع لشائعات عديدة إنتشتر في الفترة الأخيرة، وصلت إلى حد التاكيد ان أسرة الزعيم تحتجزه بعد إصابته بالزهايمر، وتمنع عنه الزيارات والتواصل مع الآخرين.



وقرر رامي إمام الخروج عن صمته، والرد على هذه الشائعات، فقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: "الزعيم بخير ولا صحة لكل الشائعات التي تتردّد ما بين الحين والآخر"، وطمأن الجمهورعلى حالة والده عاد إمام الصحية، كما أضاف انه يتفهم حب الجمهور له، وأنه من الطبيعي ان تكثر الإشاعات حوله بسبب إبتعاده بشكل تام عن الساحة الفنية، مؤكداً للجميع أن والده يتمتع بصحة جيدة.