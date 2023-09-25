كنزة مرسلي تغني "دو ري مي" باللهجة الخليجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي لطرح عمل غنائي جديد باللهجة الخليجية بعنوان "دو ري مي" في أولى تجاربها الغنائية باللهجة الخليجية.

ومن المُقرر تصوير أغنية "دو ري مي" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني فادي حداد، الذي يعمل على إعداد تفاصيل الفيديو كليب قبل انطلاق تصويره.

وتحمل أغنية "دو ري مي" كلمات خالد ڤرناس وألحان كريم فتحي وتوزيع إسلام الحسن وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

كانت كنزة أطلقت في ديسمبر 2022 أغنية "قافلة موبايلي" على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على يوتيوب.

جاء كليب أغنية "قافلة موبايلي" بأجواء استعراضية راقصة، وحمل توقيع المخرج اللبناني زياد خوري، وتم تصويره في لبنان.

"قافلة موبايلي" باللهجة المصرية، وبقالب سريع من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي، كلمات أحمد علاء وألحان نيس وتوزيع سليمان دميان.