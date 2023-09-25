نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج أحمد النحاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، المخرج أحمد النحاس، الذي غادر عالمنا اليوم الاثنين عن عمر يناهز 73 عامًا.

ونشرت النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، نعيها للمخرج الراحل، وجاء فيه: "نقابة المهن المهن السينمائية تنعى المخرج الكبير الراحل/ أحمد النحاس، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.. نشاطركم الأحزان وخالص التعازي".

أحمد النحاس هو مخرج وكاتب سيناريو مصري ولد عام 1950 وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما عام 1977.

قدم فيلمه الروائي الأول عام 1984 بعنوان "الطائرة المفقودة"، ومن أشهر أعماله السينمائية: "الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق".

في مسيرة "النحاس" عدد كبير من الأعمال التليفزيونية، بينها: الوتد للنجمة هدى سلطان والنجم يوسف شعبان، "سلمى يا سلامة"، "حكايات المدندش"، و"الخفافيش".