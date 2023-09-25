بالصور| عادل عوض وابنته جميلة يطمئنان على حالة عاطف عوض الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف المخرج عادل عوض عن خضوع شقيقه الدكتور عاطف عوض لعملية جراحية بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا نقل على إثرها لأحد المستشفيات.

ونشر المخرج عادل عوض صورا من غرفة في مستشفى عقب نجاح العملية الجراحية عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وظهر خلالها شقيقه وهو في حالة صحية مستقرة إلى جانب تواجد الفنانة جميلة عوض.

وحرصت الفنانة جميلة عوض ابنة شقيق الدكتور عاطف عوض على زيارته بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية لطمأنة محبيه.

وعلق "عادل عوض" على الصور قائلًا: "الحمد لله خرج أمس أخي عاطف عوض من عملية بالسلامة نطلب له الشفاء العاجل والدعاء".

عاطف عوض هو نجل الفنان الراحل محمد عوض وشغل منصب عميد المعهد العالي للباليه بأكاديمية الفنون سابقًا، كما أشرف على تصميم عدد من الاستعراضات وشارك بالتمثيل بعدد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية أبرزها مسلسل "كاريوكا".