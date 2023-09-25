تعاون مع سعاد حسني ومسلسل "الوتد" أبرز أعماله.. معلومات عن الراحل أحمد النحاس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رحل عن عالمنا اليوم الاثنين المخرج والسيناريست أحمد النحاس عن عمر يناهز 73 عامًا بعد مسيرة مثمرة تعاون خلالها مع أبرز نجوم السينما والدراما التليفزيونية.

أحمد النحاس هو مخرج وكاتب سيناريو مصري ولد عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما عام 1977.

بدأ كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ عام 1975 أبرزهم المخرج الراحل كمال الشيخ.

تعاون خلال مسيرته الإخراجية مع أبرز نجوم الكوميديا على رأسهم الفنان الراحل سمير غانم بمسرحية "ليلة جواز الشغالة"، ليشارك بعدها كمساعد مخرج بعدد من الأعمال السينمائية، أهمها فيلم "على من نطلق الرصاص" عام 1975 بطولة النجمة سعاد حسني.

إلى جانب فيلم "الصعود إلى الهاوية" عام 1978، ومساعد مخرج مرة أخرى بفيلم "الطاووس" عام 1982، مرورًا بفيلم "الاحتياط واجب" عام 1983، فيلم "إضراب المجانين" عام 1983.

قام "النحاس" بإخراج أول أفلامه الروائية الطويلة وهو فيلم "الطائرة المفقودة" عام 1984 بطولة الفنان محمود ياسين والفنانة سهير رمزي، وفيلم "الأوغاد" عام 1985 بطولة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

شهدت أعماله السينمائية نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ليصبح بعدها أحد أهم المخرجين بفترة التسعينات وكان أبرزها فيلم "الشيطانة" عام 1990 بطولة ملك الترسو فريد شوقي والفنانة إلهام شاهين.

قدم المخرج أحمد النحاس أولى أعماله التليفزيونية وهو مسلسل "الوتد" عام 1996 وشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية، منهم الفنانة القديرة هدى سلطان، الفنان يوسف شعبان، الفنانة فادية عبدالغني وأصبح المسلسل من أهم الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها ليس فقط بفترة التسعينات وإنما في تاريخ الدراما التليفزيونية.

ومن أخر الأعمال التي قدمها المخرج أحمد النحاس فيلم "الهاربتان" عام 2010 بطولة الفنانة ريم البارودي والفنانة نرمين ماهر والذي شارك أيضًا بتأليفه.