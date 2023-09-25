أمير عيد : "ريفو" قدم تشريحا مفصلا لمشكلات الصحة النفسية بشخصيات متعددة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الفنان أمير عيد، إن مسلسل "ريفو" كان مادة ثرية بمشكلات الصحة النفسية، وقدمها من خلال شخصيات متعددة لاسيما شخصية "مروان"، والتي جسدها الفنان صدقي صخر وكان يعاني من الاكتئاب، بالإضافة لمشكلات كل شخصية والتي كان لكل منها تأثير نفسي على المشاهد.

وأضاف "عيد"، خلال لقائه ببرنامج It’s Showtime على شاشة CBC، أن من بين الشخصيات المؤثرة خلال الأحداث تلك التي جسدها الفنان حسن أبوالروس، والذي كان يعاني من التروما والاضطراب النفسي الشديد، والحادث الذي تعرض له، مشددًا على أن مسلسل "ريفو" قدم تشريح نفسي بشكل مفصل لما يمر به العديد من الأشخاص في الحياة.

وتدور أحداث المسلسل حول فرقة غنائية حققت شهرة كبيرة في فترة التسعينيات، ونجحت في تطوير شكل الموسيقى آنذاك، وانطلق عرضه الأول على شاشة قناة CBC في ٢٣ من سبتمبر الجاري بعد أن حقق نجاحا جماهيريا كبيرا على منصة "Watch it"، وهو من بطولة عدد من كبير من النجوم، أبرزهم: أمير عيد وصدقي صخر وركين سعد وتامر هاشم وحسن أبوالروس.