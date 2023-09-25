شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته: تم الطلاق وأتمنى لها كل خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان شريف منير عن طلاقه من زوجته السيدة لورا عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير".



شريف منير على انستجرام

على جانب آخر يستعد النجم شريف منير من أجل أحدث أعماله، وهو ممثل فى مسلسل "قائمة الأمانى" الذى يتم التحضير له حالياً تمهيداً لبدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة للعرض في موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى.



شريف منير وزوجته

كما تعرض قناة dmc خلال الوقت الحالى العرض الثانى لمسلسل "ايجار قديم" بطولة النجم شريف منير، الذى عرض الفترة الماضية وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، من إخراج طارق رفعت، ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء الساعة السابعة مساء، ويناقش المسلسل مشكلة الإيجار القديم في إطار اجتماعى.