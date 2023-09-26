” أنا مبصرفش جنيه”.. بالفيديو: الفنانة ياسمين صبري تكشف لأول مرة سر الطائرة الخاصة وإطلالتها الباهظة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 12:51 صباحاً - تصدرت الفنانة المصرية ياسمين صبري «ترند السوشيال ميديا»، فور ظهورها في لقاء تلفزيوني، مع مواطنها الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية».

ياسمين صبري: مش بصرف جنيه العلامات التجارية هما اللي بيصرفوا

وكشفت ياسمين، خلال الحوار، عن وجهة نظرها في العديد من الأمور الحياتية والعملية، كاشفة عن شخصية واثقة بنفسها، تعي كل ما تقول، ومؤكدة أنها لو لم تكن فنانة، لكانت ستصبح محامية أو سيدة أعمال، لأنها ماهرة في التفاوض، وتتمتع بالصبر والمرونة والهدوء والنفس الطويل في الحوارات والمناقشات.

وبيّنت ياسمين أنها تنطلق من حياتها من مبدأ التصالح مع الذات، وترى كل الناس رائعي، مؤكدة أنها لا تغضب من التعليقات، التي يكتبها الناس على صورها التي تنشرها عبر منصات «السوشيال ميديا»، متسائلين عن ثروتها ومقتنياتها وملابسها وسفراتها، فقالت: «الناس عارفين قد إيه معي فلوس في البنك؟»، في إشارة إلى أن الناس تضخم الأمور، وتعتقد أنها تمتلك ملايين الدولارات، مضيفة: «كله بيقول لحقت تعمل كل ده إمتى؟.. وتجيب كل ده ولبسها وشنطها؟.. الطيارة الخاصة مش بتخلي الإنسان محصلش، ولا بتعمل إنسان، أنت اللي بتعمل قيمة للحاجة».

ياسمين صبري: أنا لا أكون عدائات

واختتمت ياسمين صبري حديثها، قائلة: أنا لا أكوّن عدائات ودرست ده، ومين يزعل من التطور المادي وليه الموضوع ده بيكون حاجة حساسة بالنسبة للناس، والإنسان لازم يعمل قيمة لنفسه مش بس يعتمد على أنا ابن فلان، بالعكس ده ممكن يبقى نقمة والناس هتعاملك عشان ابن فلان بس، والفلوس حلوة أكيد والأحلى إنك تعرف تعملها.

وأكدت الفنانة المصرية أنها لا تغضب من تعليقات النساء اللاتي يتمنين أن يمتلكن مثل مقتنياتها وملابسها، مشيرةً إلى أنها تحب الأنثى بشكل عام.

ياسمين صبري في انتظار فيلمها الجديد مع محمد إمام

تنتظر ياسمين صبري عرض “فيلم أبو نسب” مع محمد إمام وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث فيلم “أبو نسب” في إطار حيث يقدم محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب، ويعد هذا التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام.

فيلم “البعبع”

يُذكر أن عرض مؤخرًا للفنانة المصرية ياسمين صبري “فيلم البعبع” داخل سباق عيد الأضحى 2023 المنقضي.

شارك في بطولة فيلم البعبع أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا”، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر.

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

الخليج 365

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