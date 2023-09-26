ممثلة مصرية تهدد: "لو قدمت سيرة ذاتية هتبقى كارثة غير متوقعة"

ميرنا وليد - بيروت - هددت الممثلة المصرية تغريد فهمي الوسط الفني الأجمع، كاشفة عن السبب الذي يمنعها من تقديم مسيرتها الفنية في عمل فني أو كتاب مذكّرات.



وقالت تغريد فهمي: "لو قدّمت سيرة ذاتية هتبقى كارثة غير متوقعة للوسط الفني كله وهطلع مفاجآت هتصدم الجميع، لكن أنا حابة أقدّم أعمالي في كتاب عشان تستفاد منه الأجيال القادمة. أنا عملت دور الأم لجميع الفنانين في الوسط الفني ومش عارفه إمتى هخرج من الدور ده، ولما مرة خرجت عن أدوار الأمومة خلّوني في دور عمة أو خالة".

وعن تعاونها مع الممثل المصري الراحل نور الشريف، قالت: "الراحل نور الشريف كان صديقي المقرّب، ومكنش بيحسسني في العمل إنه نجم كبير؛ وكان بيبرزلي رأيه خلال العمل، حتى في الميكب كان له تدخلات، وكان بيساعد مادياً طلبة المعهد العالي للتمثيل، على عكس الجيل الجديد الذين يفكرون في أنفسهم فقط".