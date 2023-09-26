لقاء الخميسي تحت طائلة الإنتقادات بعد وصفها السلبي عن الحجاب

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية لقاء الخميسي لحملة غنتقادات وهجوم واسع من قبل المواطنين، بعد تصريحاتها الجريئة للغاية، والتي تطرقت فيها لموضوع الحجاب والدين.
وقالت لقاء الخميسي أنها لا تعترف بوجوب إرتداء النقاب بالأساس، وأنه لا يوجد له إثبات أو دليل في الشريعة الإسلامية، وانها لا تؤيد إرتداءه.
كما أنها وصفت الحجاب بالـ مجرد قماشة على الصدر، الجملة التي إعتبرها الجمهور تهكم وسخرية من الحجاب، وهذا أمر غير مقبول.
وأكدت لقاء أنها ضد التوريث الديني، معتبرة أن للأطفال الحق في إختيار الدين الذي يريدونه، كم ذكرت أنّها لم تختر أن تكون على الدين الإسلامي بل إضطرت.
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