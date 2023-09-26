تعرف على موعد ومكان جنازة المخرج أحمد النحاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت أسرة المخرج الراحل أحمد النحاس الذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين عن عمر يناهز 73 عامًا، عن تشييع جثمانه غدًا الثلاثاء عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر، على أن يتم تحديد موعد العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلنت عن خبر الوفاة ابنته "نهى" عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" قائلة: "والدي العزيز في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

أحمد النحاس هو مخرج وكاتب سيناريو مصري ولد عام 1950 وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما عام 1977.

بدأ كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ عام 1975 منهم المخرج كمال الشيخ، أحمد فؤاد، ومحمد راضي.

أخرج "النحاس" أول فيلم روائي طويل عام 1984 بعنوان "الطائرة المفقودة" مرورًا بالعديد من الأعمال السينمائية أبرزها "الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق"، ومن أشهر مسلسلاته: "الوتد"، "سلمى يا سلامة"، "حكايات المدندش"، و"الخفافيش".