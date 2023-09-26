رانيا يوسف بملابس قصيرة وميرهان حسين أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ابحث عن شيء يجعلك سعيدًا وركز عليه، هذا هو الجواب على كل شيء.. إنها الإجابة للحصول على كل ما تريده.. إبراهام هيكس".

سلاف فواخرجي

الفنانة سلاف فواخرجي، خطفت الأنظار إليها بإطلالة صيفية أنيقة أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "للبحار ألوان.. أبيض، أحمر، أسود، تختلف بالاسم، لكنها في الأصل كلها قطرة ماء صافية".

ميرهان حسين

ظهرت الفنانة ميرهان حسين، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

الفنانة رانيا يوسف، ظهرت بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رانيا منصور

ظهرت الفنانة رانيا منصور، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وسط البحر في أحدث ظهور لها.

عبير صبري

كشفت الفنانة عبير صبري، عن إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أهلا".

يارا

نشرت المطربة يارا، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، مرتدية فستانا قصيرا.

أحمد فهيم

نشر الفنان أحمد فهيم صورة للنجم الراحل خالد صالح، على "انستجرام"، في ذكرى رحيله معلقا "سلاما لمن رحلوا وما زال أثرهم بداخلنا سلاما عليك يا طيب الذكر 2014/9/25 دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة عبر انستجرام، صورًا تجمعها بالفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين من كواليس حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة"

جيهان الشماشرجي

شاركت الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي جمهورها ومتابعي حسابها على انستجرام، صورة التقطتها لنفسها أمام المرآة.