شكرا لقرائتكم خبر عن الوصايا العشر لـ 10 فنانين من كبار نجوم السينما.. أغربهم وصية حسين صدقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الفنانين كانت لهم وصية أوصي بها قبيل رحيله وأمر ورثته بتنفيذها ولدينا وصايا عشر لـ 10 فنانين من كبار فنانينا منها وصية غريبة جدًا، وهي الوصية التي أوصي بها نجم الكوميديا نجيب الريحاني فقد أوصى أقاربه وأصدقائه قبل 15 يومًا من وفاته بأن يضعوا في قبره صورة له بشخصية "كشكش بيه" الشهيرة، حيث أوضح بأنه لم يذق طعم النجاح إلا بعد آداءه هذه الشخصية.

كما أوصي نجم الكوميديا سعيد صالح زوجته وابنته قبل وفاته بأن يدفن في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية وبالفعل دفن بقرية مجيريا في المنوفية ونفس الوصية طلبها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي فقد أوصى بدفنه بجوار والده ووالدته وأشقائه بمقابر الأسرة بمدينة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية.

أما أغرب الوصايا فكانت للفنانة صباح التي طلبت ألا يحزن علي رحيلها أحد وأن يغني ويرقص الحاضرون في جنازتها فطلبت أن يكون يوم رحيلها فرح وليس يوم حزن كما أوصى الفنان أحمد رمزي قبل وفاته بدفنه علي البحر في أحد مدافن الساحل الشمالي التي قضي فيها آخر سنوات في حياته

الفنانة وردة الجزائرية أوصت أيضا بشيء غير تقليدي حيث طلبت من الكاتب محمود معروف أن يتفرغ لكتابة مسلسل عن قصة حياتها واشترطت أن تقدمه المطربة أنغام أو آمال ماهر لأنها كانت شديدة الإعجاب بصوتيهما كما أوصت بدفنها في بلدها الجزائر .

ومن أغرب الوصايا وصية تركها الفنان عامر منيب لزوجته "إيمان الألفي" حيث طالبها بعدم السماح لشقيقته أمينة بحضور جنازته أو أخذ العزاء فيه، إلا بعد أن تتوب إلى الله وترد الأموال التي استولت عليها من ضحاياها في دبي ومصر لتحافظ على اسم عائلتها المحترمة، وذلك بعد أن تورطت أمينة منيب في 4 قضايا نصب لاستيلائها على أكثر من 20 مليون جنيه بزعم التجارة.

من الوصايا المفيدة والتي نتمني أن يفعل مثلها كل الفنانين وصية الفنانة الراحلة سناء جميل فقد أوصت بأن توضع متعلقاتها من أشرطة أفلامها ومسرحياتها ومسلسلاتها وملابسها في مكتبة الإسكندرية وهو ما نفذه بالفعل زوجها الكاتب الكبير الراحل لويس جريس .

الفنانة ليلى مراد طلبت من عائلتها ألا ينتشر خبر وفاتها قبل دفنها كما أوصت بأن يصلى عليها في مسجد السيدة نفسية وألا يصلي عليها أحد من الغرباء ولكن وصية الفنان حسين صدقي الذي شارك ليلي مراد فيلمها الشهير " شاطئ الغرام " كانت الاغرب فقد أوصى أسرته بحرق أفلامه، وقال لهم: "أوصيكم بتقوى الله.. وأحرقوا كل أفلامي ما عدا سيف الإسلام خالد بن الوليد" وذلك وفقًا لما ذكرته زوجته "فاطمة المغربي".