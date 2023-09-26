شكرا لقرائتكم خبر عن حسن العدل: حرب 67 زرعت جوانا وطنية وعزيمة جعلتنا نفكر إزاى نرجع اللى راح مننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنانون لطفي لبيب وأحمد فؤاد سليم وحسن العدل وسامي عبد الحليم، ضيوفا في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس المذاع على قناة DMC، وتحدثوا عن ذكريات حرب أكتوبر.

وقال حسن العدل: حرب 67 ولدت جوانا أشياء وطنية بحس مختلف عن ما كان، وإزاى نرجع اللى راح مننا".

وأضاف: "الوطنية اتزرعت جوانا بسبب ما حدث عام 67، وكتبت مسرحيات وطنية وكنت بألف، وكنت بعمل ده واخدنا فرقة صاعقة، بقادة مصريين اتعلموا من الروس، واللى انتصر في حرب 73 هو الشعور والإحساس والوطنية اللى مش عارفين جاية منين، وكأنها في روح خفية".

وتستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC عددا من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وهم: الفنان لطفي لبيب سلاح المشاه، الفنان أحمد فؤاد سليم دفاع جوي، الفنان حسن العدل سلاح المدفعية والفنان سامي عبد الحليم مشاه ميكانيكا.

ويستعرض الفنانون ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يحكى النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.

كما عرض خلال الحلقة عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.