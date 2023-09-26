شكرا لقرائتكم خبر عن حسن العدل: كنا بنتسابق مين يعدّى الأول في حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنانون لطفي لبيب وأحمد فؤاد سليم، وحسن العدل، وسامي عبد الحليم ضيوفا في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس المذاع على قناة DMC، وتحدثوا عن ذكريات حرب أكتوبر، وقال حسن العدل: "قبل الحرب كنا جايبين قصب وجايبين كورة نلعب بيها وقبلها بنص ساعة قالوا اجمع الناس، وكان في صمت فظيع وسرية تامة عن الحرب، والساعة 2 و5 دقائق، كان الطيران صوته من فوق دماغنا".

وتابع حسن العدل: "قالوا استعدوا وخليكوا في الحفرة، وبدانا نتحرك على القنال، وبدأت الوحدات تتجمع، وكلنا عاوزين نعدى، وكانت روح ما بعدها روح، وكنا بنتسابق مين يعدى الأول، وكان المنظر أكن نمل طالع".

وتستضيف الفنانة والإعلامة إسعاد يونس، خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC، 4 من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وهم: الفنان لطفي لبيب سلاح المشاه، الفنان أحمد فؤاد سليم دفاع جوي، الفنان حسن العدل سلاح المدفعية والفنان سامي عبد الحليم مشاه ميكانيكا.

ويستعرض الفنانون ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يحكى النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.

كما عرض خلال الحلقة عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.