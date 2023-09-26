شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد سليم: قبل حرب أكتوبر كان ضباط الصاعقة بينفذوا عمليات طول الوقت عند خط بارليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنانون لطفي لبيب وأحمد فؤاد سليم وحسن العدل وسامي عبد الحليم، ضيوفا في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس المذاع على قناة DMC، وتحدثوا عن ذكريات حرب أكتوبر، وقال أحمد فؤاد سليم: "قبل حرب 73 اتضرب لنا طيارة ونزلت اضطرارى في الإسماعيلية، وكان الرئيس السادات دايما بيقول العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم، ولا بد من إننا نوقع طيارة إسرائيلية زى ما حصل لينا".

وأضاف أحمد فؤاد سليم: "محمد درويش كان من أكفأ ضاربى الصواريخ في ذلك الوقت، وكانت في طيارة إسرائيلية فيها 8 خبراء، وكنا نسمع إن في منها 3 طيارات بس في العالم، والطيارة دى بتنزل كل يوم التلات من فوق تصور الجبهة كلها وتمشى، وقررنا إنها تنضرب، ولكن عملنا خطة زى الذئب والغنم، وكنا بنضرب إطلاق إلكترونى وميلاقيش حاجة فضل كتير لغاية لما جه في فايد، وأول لما مشى في خط مستقيم ضربناها بصاروخين وأخدنا 2 أسرى منهم".

وتابع أحمد فؤاد سليم: "هما كانوا متفوقين في الاستطلاع والدبابات، وكنا إحنا بنضرب خط با رليف وما وراءه، والجنود بتوع الصاعقة كانوا بيروحوا يعملوا عمليات طول الوقت في النهار والليل، لأن منطقة الجناين دى منطقة عبور، ويدخلوا يعملوا عمليات".

وتستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC عددا من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وهم: الفنان لطفي لبيب سلاح المشاه، الفنان أحمد فؤاد سليم دفاع جوي، الفنان حسن العدل سلاح المدفعية والفنان سامي عبد الحليم مشاه ميكانيكا.

ويستعرض الفنانون ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يحكى النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.

كما عرض خلال الحلقة عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.