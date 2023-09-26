شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي لبيب: الأرض كانت بتهتز من صوت ضرب الدانات المصرية وقت حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنانون لطفي لبيب وأحمد فؤاد سليم، وحسن العدل، وسامي عبد الحليم ضيوفا في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس المذاع على قناة DMC، وتحدثوا عن ذكريات حرب أكتوبر، وقال لطفي لبيب، "الطيران عدى من فوقنا وقت حرب أكتوبر ورجع ومع رجوعه ابتدت المدفعية تعمل تمهيدات، وأصوات ضرب الدانات مستمر لدرجة أن الأرض كانت بتهتز والفئران تطلع من بطن الأرض تجرى".

وتابع لطفي لبيب: "لما ابتدينا ننزل بالقوارب، والعدو ضرب علينا وكان في واحد جنبى أول طلقة جت فيه وهو بيقع قال حد ياخد مكانى، وابتدينا نطلع على التبة، وشايلين أسلحة ثقيلة، وهجمنا على النقطة القوية إنما النقطة المسحورة كانت مشكلة، وتيار المياه كان قوى وبناء الكوبرى اتعطل شوية، لغاية لما جه أحمد حمدى ضرب دفعة طيران والكوبرى اتعدل، وابتدينا نعبر، والمدفعية بدأت تضرب النقطة المسحورة، وقالوا اقتحموا مع أول دانة واقتحمنا مع أول دانة بالفعل وأخدنا أسرى منهم".

وتستضيف الفنانة والإعلامة إسعاد يونس، خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC، 4 من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وهم: الفنان لطفي لبيب سلاح المشاه، الفنان أحمد فؤاد سليم دفاع جوي، الفنان حسن العدل سلاح المدفعية والفنان سامي عبد الحليم مشاه ميكانيكا.

ويستعرض الفنانون ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يحكى النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.

كما عرض خلال الحلقة عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.