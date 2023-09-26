شكرا لقرائتكم خبر عن أولى حلقات منى الشاذلى على on احتفالا بـ50 عاما على نصر أكتوبر.. الخميس والجمعة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة on عن موعد عرض أولى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي، في موسمه الجديد، حيث تقدم حلقتين يومى الخميس والجمعة المقبلين في الساعة 10:00 مساء، احتفالا بـ50 عاما على نصر أكتوبر، وتضم الحلقة النجوم محمد الحلو ومحمد ثروت وأحمد جمال وآخرين، حيث يقدمون أجمل الأغاني الوطنية احتفالا بتلك المناسبة.

وكانت أعلنت شبكة قنوات on عن تقديم الإعلامية منى الشاذلي برنامجها "معكم" بشكله وموسمه الجديد على شاشة قناة on، خلال الفترة المقبلة، وانطلاق أولى حلقاته قريبا، وذلك فى إطار خطة التطوير البرامجى والخرائط الذى تقوم به الشركة المتحدة.

ونشرت قناة on عبر حسابها على "فيسبوك" فيديو تشويقيا لبرنامج معكم منى الشاذلى، معلقة عليه: "لو مشغول أو وراك حاجة فضي نفسك عشان لازم تكونوا مستعدين وجاهزين للمفاجأة، انتظروا معكم منى الشاذلي قريباً على ON".

يذكر أن الإعلامية منى الشاذلي قدمت حلقة خاصة مؤخرا من برنامج "معكم منى الشاذلي"، عاش فيها الجمهور أجواء مميزة ضمن فعاليات مهرجان العلمين، خلال الحفل الذي أقيم بقيادة المايسترو المغربي أمين بودشار، على مسرح سمارت بالعلمين الجديدة.