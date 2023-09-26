شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تعلن عن تكريم شخصيات لها تاريخ فى عالم الموسيقى بحفل "الأساتذة 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم مدحت صالح لحفل "الأساتذة 2"، حيث إنه يجتمع بشكل مستمر مع الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ومع د. خالد داغر رئيس دار الأوبرا حتى يخرج هذا الاحتفال بشكل لائق وناجح، كما يتم ترشيح شخصيات لها تاريخ فى عالم الموسيقى والغناء منها على قيد الحياة ومنها من رحل وسوف يتم تكريمها والإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، ويقام حفل "الأساتذة 2" يوم 29 سبتمبر الحالي، على مسرح النافورة، داخل دار الأوبرا المصرية، وتنقله قناة الحياه على شاشتها ومن المقرر أن يحمل الحفل عددًا من المفاجآت، ويأتى الحفل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



مدحت صالح مدحت صالح



مدحت صالح مدحت صالح

يذكر أن مدحت صالح أحيى الحفل الأول من مشروع "الأساتذة" يوم 31 يوليو الماضي، وقدم النجم مدحت صالح خلال الحفل الأوبرا أغانى للراحل محمد فوزي منها "يا جميل ياللي هنا" و"تملي في قلبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تألق بأغاني العندليب عبد الحليم حافظ، منها "قولوا له الحقيقة" و"ياهلي ياهلي" و"فوق الشوق" و"صافيني مرة"، و"أسمر يا أسمراني"، كما غنى "حمّال الأسية" للراحلة فايزة أحمد، و"مقادير" لسراج عمر، و"شفت بعيني" لمحرم فؤاد، واختتم حفله بأغنية "مصر التى فى خاطرى".

وقدم مؤخرًا النجم مدحت صالح واحدة من أقوى حفلاته خلال أول أيام مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ31، ورفع شعار كامل العدد، وحرص على تقديم باقة متنوعة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور منها: "النور مكانه في القلوب وزي ما هي حبها وبحلم على قدى وزي المليونيرات وحبيبي ياعاشق واشتقنا لزمان ويتقال ووعدي و3 سلامات واختتم بأغنية أنا ابن مصر".

وقدم النجم مدحت صالح، خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ31، أغنية "وحياة قلبي وأفراحه" للعندليب عبد الحليم حافظ، حيث قال إنها الأنسب لكل شاب نجح في التعليم.