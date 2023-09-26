للمرة الثانية.. "مخاصماك" تتربع على عرش الأكثر استماعًا بمنصة "سبوتيفاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت منصة "سبوتيفاي" في مصر عن قائمة الأغاني الأكثر استماعًا من 15 وحتى 21 سبتمبر الجاري.

وتصدرت أغنية "مخاصماك" للفنانة نوال المركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني أغنية "اختياراتي" للفنان أحمد سعد، وفي المركز الثالث أغنية "حب خناق" لـ مروان موسى، واحتلت المركز الرابع أغنية "يا ليالي" للفنان أحمد سعد والفنانة روبي.

بينما جاءت في المركز الخامس أغنية "نص سيطو مني" للمطرب عصام صاصا، واحتلت المركز السادس أغنية "رياح الحياة" للفنان حمزة نمرة، وفي المركز السابع أغنية "لفينا الدنيا" للفنان رضا البحراوي ومسلم، بينما جاءت في المركز الثامن أغنية "قالوا عليكي" للفنان محمد سعيد.

وفي المركز التاسع أغنية "البخت" للمطرب ويجز، وفي المركز العاشر جاءت أغنية "سطلانة" غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدر خلالها أغنية "مخاصماك" قائمة الأكثر استماعًا على منصة "سبوتيفاي" وتصدرت لأول مرة مطلع شهر أغسطس الماضي وذلك بعد النجاح الكبير للأغنية والتي لاقت رواجًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتخطيها حاجز الـ 90 مليون مشاهدة خلال عام من طرحها على موقع "يوتيوب".

وفوجئ متابعو منصة "سبوتيفاي" خلال الساعات القليلة الماضية بتواجد عدد من نجوم الغناء والإعلاميين بمباراة نادي برشلونة الإسباني في مواجهة فريق سيلتا فيجو ضمن جولات الدوري الإسباني وهم الفنان أمير عيد، المطرب عفروتو، والإعلامي إبراهيم فايق.

وجاء السبب وراء تواجدهم بمباراة نادي "برشلونة" هو بروتوكول تعاون بينهم وبين منصة "سبوتيفاي" وقامت بالترويج لعدد من أغانيهم بين شوطي المباراة، ونشروا مقاطع فيديو عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منهم المطرب عفروتو والذي ظهر وهو يستمع لإحدى أغانيه بالاستاد.