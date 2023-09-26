ويزو تتحدث عن ما تعلمته من العمل مع أحمد مكي

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية دينا محسن المشهورة بويزو والتي تعرف بأعمالها الكوميدية وتفضيلها لهذا النوع، عن عملها مع الممثل أحمد مكي خلال ظهورها في احد الادوار في "الكبير أوي"، حيث وصفت العمل معه بالممتع وقالت انه قال لها ان لا تجري وراء الافيه.



اما عن عملها في المسرح، قالت ويزو ان علاقتها بممثلي المسرح ممتازة لان كل واحد منهم له لونه، ولكن في بعض الاوقات نسيان بعض الجمل يضحكهم. اما عن الشائعات التي تلاحق علاقتها بزوجها حول انفصالهما فهي مجرد شائعات.

تصريحات ويزو جاءت خلال حلولها ضيفة في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا".