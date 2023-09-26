هذا الطفل كبر وأصبح فناناً معروفاً.. هل تغيرت ملامحه كثيراً؟

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني نقولا الأسطا صورة من طفولته على صفحته الخاصة، حيث يظهر بملامح البراءة، ونلاحظ أن ملامحه لم تتغير كثيراً، ولو كان من الصعب التعرف عليه في هذه الصورة.



الفنان اللبناني شارك في موسم الصيف بالعديد من المهرجانات، منها مهرجان عينطورة ومهرجان المجيدل، عبر له الحضور عن محبتهم له ولأغنياته، وتلقى الأسطا تكريماً في مهرجان المجيدل.

كما أطلق نقولا الأسطا خلال هذا العام أغنية "بيكفّي"، التي طرحها على شكل فيديو كليب، وعبر من خلالها عن تعب الشريك من غدر الطرف الآخر في العلاقة.