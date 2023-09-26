شكرا لقرائتكم شريف منير يعلن طلاقه من زوجته.. ثم يتراجع! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدل كبير أثاره الفنان المصري، شريف منير، مساء الاثنين، بعد أن أعلن عن انفصاله عن زوجته السيدة لورا عماد، قبل أن يعود ويتراجع عن ذلك الإعلان.

شريف منير فاجأ الجميع بإعلانه الذي نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد فيه وقوع الطلاق بينه وبين زوجته، متمنياً لها الخير في حياتها، ومعلقا على الأمر بأنه قسمة ونصيب.

تدوينة شريف منير التي حذفها

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لكن لم تمر سوى دقائق وصار المنشور غير متاح على حساباته، ولم يوضح شريف منير الأسباب التي دفعته إلى حذف الإعلان، وهل أن الأمر يتعلق بتراجعه عن قراره، أم أن هناك أمراً آخر سيعلنه.

شريف منير وزوجته لورا عماد

شريف منير يتجنب الحديث عن زوجته خلال الفترة الماضية، رغم خروجها قبل أشهر وحديثها عن وجود خلافات مع بناتها اللاتي ابتعدن عنها وفضلن الإقامة مع والدهن.

وتعد لورا عماد هي الزوجة الثانية للفنان المصري شريف منير، حيث توفيت زوجته الأولى السيدة ناهد بعد أن أصيبت بمرض السرطان، ليعلن شريف منير بعدها زواجه من صديقتها الفنانة لورا عماد.

وخلال مسيرتها الفنية قدمت لورا عماد العديد من الأعمال، لكنها ابتعدت عن الساحة الفنية حينما تزوجت من شريف منير، قبل أن يشهد العام الماضي عودتها بعد غياب دام لـ 20 عاما، ومشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك".