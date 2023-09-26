ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الحلة 64 من المسلسل الشهير "كريستال" الترند على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب تتالي الأحداث والتحولات المفاجئة.

وقد صدمت شخصية "باسل" التي يؤديها الممثل السوري خالد شباط المشاهدين بالتغير الغريب والمفاجئ في طباعه، حيث ظهر وكأنه قرر أن ينتقم لكل ما حدث معه في الماضي.

وكانت الصدمة الأكبر، عندما قرر أن يقبل "في" التي تؤدي شخصيتها الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، ليكون أول تقارب بينه وبين زوجته، وهذه الصدمة التي بدت واضحة على وجه "جواد" الذي يؤدي دوره الممثل السوري محمود نصر.

ويشارك في بطولة النسخة العربية من مسلسل حرب الورود التركي تحت اسم كريستال: محمود نصر "جواد"، ستيفاني عطالله "فاي"، لين غرة "ورد"، رولا حمادة "رحاب"، آنجو ريحان "ندى"، خالد شباط "باسل"، بلال مارتيني "تامر"، فادي حواشي "أوس"، ليا مباردي "هبة"، إياد أبو الشامات "مالك فياض"، صباح بركات "لمياء"، عبد الرحمن قويدر "طلال"، ناظم عيسى "سمير"، جوان زيبق "رفيف"، هيما إسماعيل "بيان".

كانت هذه تفاصيل خبر تغير كبير بشخصية "باسل" في "كريستال" وقبلة حميمة تجمعه بستيفاني عطالله تتصدر الترند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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