كيم كارداشيان مخيفة جداً بأحدث جلسة تصوير تخضع لها.. وهكذا ظهرت

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ميرنا وليد - بيروت - صدمت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان الجمهور بأحدث جلسة تصوير جضعت لها، وظهرت بلوك مخيف للغاية، حيث قامت بتغيير شعرها بشكل جذري، وتخلصت منه بالكامل.
كما ظهرت كيم بحاجبين رفيعين للغاية، واختارت ماكياجًا مستوحى من الستينيات برموش كثيفة وجفون لامعة.
شوهدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تتسكع مع لاعب الرغبي الأميركي أوديل بيكهام جونيور الذي يبلغ من العمر 30 عاماً وقد انفصل عن حبيبته لورين وود ذلك بعدم إنجابها طفلهما زيدن في شباط 2022.
وقد شوهدت كيم تحضر مباريات أوديل مع فريقه عدداً من المرات مصطحبة إبنها ساينت، كما رصدتهما عدسات المصورين وهما يتسكعان سوياً، وهو الأمر الذي أثار احتمالات أن تكون كيم التي انفصلت عن حبيبها السابق منذ 9 أشهر في علاثة حميمة مع بيكهام خصوصاً أنها تبحث عن الحب وفق ما أعلنت وسائل إعلام عالمية.
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