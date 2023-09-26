طفلة سعودية تتعرض للتنمر من قبل معلمتها وهكذا تدخل فايز المالكي - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع فيديو لطفلة سعودية تتحدث عن معاناتها من التنمر من قبل معلمتها في المدرسة بسبب شكل أسنانها فتفاعل مع حالتها العديد من الاشخاص منهم الممثل السعودي فايز المالكي الذب شارك الفيديو اذي ظهرت فيه الفتاةوهي تتحدث بحزن عن تنمر معلمتها التي وجهت سؤالا للطالبات المتواجدات في الصف، حول طموحهن وأحلامهن المستقبلية “ماذا تردن أن تصبحن عندما تكبرن”؟ لترد الطفلة بحماسة “طبيبة أسنان”.



واشارت الطفلة ان المعلمة دخلت في نوبة ضحك وعلقت ساخرة على شكل أسنانها “اشلون بدك تصيرين طبيبة أسنان وأنتِ بدون أسنان”!

وعلق فايز على الفيديو : “ياليت تدلونني على ذي البنت وأسأل العلي القدير ان ينتقم لها عاجلا غير آجل من باب المسؤولية المجتمعية أتمنى تتكفل أي عيادة أسنان لمتابعة حالتها ويبشرون في أحسن إعلان”.