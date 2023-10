"متفوقا على سيلفستر ستالون".. فيلم الرعب "The Nun 2" يتخطى 200 مليون بشباك التذاكر العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجاح كبير يحققه فيلم الرعب والإثارة "The Nun 2" بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي وسط منافسة شرسة لعدد من الأعمال السينمائية ذات الميزانيات الإنتاجية الضخمة، أبرزها "The Expendables 4" بطولة النجم الأمريكي سيلفستر ستالون والذي بدأ بداية مخيبة للآمال بشباك التذاكر الأمريكي، وفيلم الجريمة "A Haunting in Venice".

وتخطت إيرادات فيلم "The Nun 2" حاجز الـ 200 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي منذ بدء عرضه مطلع شهر سبتمبر الجاري حيث يواصل الفيلم الهيمنة على شباك التذاكر سواء الأمريكي أو العالمي.

وحقق فيلم "The Nun 2" إيرادات بشباك التذاكر الأمريكي بلغت 69 مليون دولار بينما عالميًا بأكثر من 204 مليون دولار من ميزانية إنتاجية لم تتخط حاجز الـ 38 مليون دولار وسط توقعات بتحقيق الفيلم المزيد من الإيرادات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويأتي نجاح فيلم "The Nun" بعد النجاح الكبير لجزئه الأول الذي عرض عام 2018 والذي بلغت إيراداته عالميًا 365 مليون دولار من ميزانية إنتاجية لم تتخط الـ 22 مليون دولار، لتقرر الشركة المنتجة إنتاج جزء ثاني أملًا في المزيد من الإيرادات.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم "The Nun" عام 1956 في فرنسا عندما يتم قتل كاهن بطريقة غريبة لتتكاتف الجهود في محاولة لإيقاف شر من الممكن أن يدمر الجميع.

الفيلم تم تصويره بالكامل في أحد الكنائس المهجورة بفرنسا ويشارك ببطولته نخبة من النجوم الشباب وهم تيريزا فارميجا، جوناس بلوكيت، ستورم ريد، انا بوبلويل، بوني ارونز، كاتلين روز داوني.