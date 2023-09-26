الأربعاء.. "بصمات سيد درويش" احتفالا بمئويته في نادي سينما أوبرا الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالاتها بمئوية الموسيقار سيد درويش، إذ يعرض نادى سينما أوبرا الإسكندرية بالتعاون مع المركز القومي للسينما الفيلم الوثائقى "بصمات" وذلك في السابعة مساء الأربعاء 27 سبتمبر على مسرح أوبرا سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتناول الفيلم السيرة الذاتية والفنية لخالد الذكر سيد درويش يعقبه ندوة فنية تستضيف المخرج وائل شركس ويديرها الناقد السينمائي أحمد عسر ومن إعداد سماح عبد اللاه.

جدير بالذكر أن الأوبرا أقامت أكثر من احتفالية في القاهرة والإسكندرية إحياء لمئوية رحيل "خالد الذكر" سيد درويش.

من أشهر أغاني سيد درويش "زوروني كل سنة مرة"، النشيد الوطني، "كريم العنصرين"، "قوم يا مصري"، "خفيف الروح"، "أنا هويت"، "الحلوة دي".