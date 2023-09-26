محمد فراج يتصدر الملصق الدعائي لـ"بطن الحوت" استعدادًا لعرضه على "شاهد"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت منصة "شاهد" عن الملصق الدعائي الرسمي لمسلسل "بطن الحوت" وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" ترويجًا واستعدادًا لبدء عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتصدر الملصق الدعائي الفنان محمد فراج، ويشاركه في بطولة العمل: باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، عبدالعزيز مخيون، سماح أنور، بسمة، تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

وعرضت منصة "شاهد" مؤخرًا مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد فهمي وشاركه البطولة: ركين سعد، داليا شوقي، باسم سمرة، حنان يوسف، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هادي الباجوري وحقق نجاحاً ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن الفنان محمد فراج يعرض له حاليًا فيلم "فوي فوي فوي" والذي أعلن مؤخرًا اختياره ليمثل مصر بترشيحات الأوسكار بفئة "أفضل فيلم أجنبي".