آشر نجم حفل ختام دوري “سوبر بول” 2024: “شرف العمر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يقدم نجم الغناء الأميركي آشر عرضاً فنياً خلال استراحة ما بين الشوطين في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية (سوبربول) في شباط/فبراير، على ما أعلن الفنان واتحاد كرة القدم الأميركية (ان اف ال) الأحد.

وسيكون مغني الـ”ار اند بي” والبوب الذي يزخر سجله بأغنيات ضاربة كثيرة، بينها “ييه!” و”يو غات إت باد” و”ماي بو”، نجم الفقرة الفنية في المباراة التي تسجل أحد أعلى معدلات المشاهدة التلفزيونية حول العالم، والتي ستقام في لاس فيغاس في 11 شباط/فبراير 2024.

وقال آشر في بيان “إنه لشرف العمر أن أحقق أمنيتي بتقديم عرض فني خلال مباراة +سوبربول+. أتشوّق لأقدّم للعالم عرضاً مختلفاً عن أي شيء آخر رأوه مني من قبل”.

ويُعد الفنان البالغ 44 عاماً المتحدر من أتلانتا، أحد الفنانين الأكثر نجاحاً على صعيد مبيعات الأعمال الغنائية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد أصبح أخيراً من الأسماء البارزة على صعيد الحفلات الموسيقية في لاس فيغاس.

وهو قدّم خلال مسيرته أعمالاً مشتركة مع نجوم من أمثال ليل جون ولوداكريس وأليشا كيز، لذلك من غير المستبعد أن يتشارك المسرح مع مشاهير آخرين خلال عرضه المرتقب في “سوبربول”.

منذ عام 2019، تُنتَج العروض الفنية المقدمة خلال استراحة ما بين الشوطين في مباراة “سوبربول” من جانب مجموعة “روك نايشن” الترفيهية التي أسسها مغني الراب الأميركي جاي زي.

وأسفرت الشراكة عن تقديم نجوم عروضاً في هذه المناسبة، من أمثال شاكيرا وجنيفر لوبيز وذي ويكند، إضافة إلى أسماء بارزة في موسيقى الهيب هوب بينهم دكتور دري وسنوب دوغ وإمينيم وماري جيه بلايج وكندريك لامار، وصولا إلى ريهانا عام 2022.

منذ العام الماضي، أصبحت آبل ميوزيك Apple Music الراعي الرئيسي للحدث، بعد أن أطاحت بشركة بيبسي من خلال دفعها مبلغ 50 مليون دولار للحصول على هذا الامتياز بحسب تقارير صحافية.

وتُعدّ العروض الفنية خلال استراحة ما بين الشوطين في مباراة “ٍسوبربول” من الأهم في قطاع الترفيه، إذ إن هذا الحدث التلفزيوني هو الأكثر استقطاباً للمشاهدين في الولايات المتحدة.

وعام 2022، اجتذبت مباراة “سوبربول” أكثر من 113 مليون مشاهد بحسب أرقام شركة “نيلسن”. وتغلّب في هذه المواجهة فريق “كانساس سيتي تشيفز” على “فيلادلفيا إيغلز”.

لكن ريهانا هي التي سرقت الأضواء، إذ عادت النجمة بعد غياب إلى المسرح خلال استراحة ما بين الشوطين، وجذبت الانتباه في العرض الذي كشفت فيه حملها بطفلها الثاني.