طرد بعض الحاضرين من حفل آديل.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّثت النجمة أديل عن موقف حصل معها في إحدى حفلاتها الموسيقية الأسبوع الماضي، حيث اضطر رجال الأمن إلى إخراج بعض المعجبين من قصر “قيصر” في لاس فيغاس حيث تحيي حفلاتها، بسبب حالة السّكر.

وفيما كانت تتحدث مع جمهورها خلال عرضها يوم السبت، أشارت المغنية إلى أنّ عرضها الأخير كان حافلاً بعض الشيء بالأحداث الغريبة، بعدما أسرف عدد من المعجبين بشرب الكحول وراحوا يتصرّفون بجنون.

وشرحت: “”لقد بدأ الكثير من الحاضرين يتصرّفون بشكل جامح، بعد أن كانوا في حالة سكر شديد، وتوجب على رجال الأمن أن يخرجوهم من الحفل”.

وتابعت: “اضطر كثيرون إلى مغادرة العرض، لأنّهم كانوا يتصرّفون بهمجية شديدة. لقد كانوا مزعجين. كان الوضع جنونياً”.

وأشارت النجمة، إلى أنّ إحدى الحاضرات أدخلت معها خلسة زجاجة من المشروب، وكانت تسكب لنفسها كأساً كل حين وآخر طوال السهرة. ومازحت أديل جمهورها قائلة، إنّها كانت لتنضمّ إليها لو أنّها لم تكن تؤدي عروضها.

وأردفت: “لكنني لا أشرب الخمر منذ فترة. ورغم أنّ الأمر يفيدني كثيراً، وهذا شيء لم أكن أتوقع أنني سأتغلب عليه أبداً، أي عدم شرب الكحول، إلّا أنني أشعر بالملل”.

يُشار إلى أنّ أديل تحاول الحفاظ على نمط حياة صحي في القسم الثاني من جولتها الموسيقية في فيغاس، وقد توقفت عن شرب الكحول لحماية صوتها، كما توقفت عن التقاط السيلفي مع الجمهور والتحدث معهم عن مسافة قريبة، خوفاً من أن تُصاب بفيروس كورونا.