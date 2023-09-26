النجمة النيوزيلندية لورد تعترف لجمهورها: “أنا أتألم طوال الوقت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أرسلت النجمة النيوزيلندية لورد رسالة إلى جمهورها ومحبيها شاركتهم فيها في تفاصيل صراعاتها الشخصية التي عاشتها خلال الأشهر الأخيرة.

وفي الرسالة، كشفت لورد (26 عاماً) أنّها تعيش حالياً في لندن، ويبدو أنّها أعلنت بطريقة غير مباشرة انفصالها عن حبيبها جاستن وارين، (42 عاماً) الذي ارتبط اسمها به منذ عام 2015.

وكتبت: “الأمر مختلف ولكنه نفسه. أنا أتألم طوال الوقت، أنسى السبب ثم أتذكّر. أنا لا أحاول الاختباء من الألم، لقد فهمت الآن أنّ الألم ليس شيئاً يمكن الاختباء منه. لكنني في بعض الأحيان أسأم من التواجد مع نفسي”.

وأشارت النجمة إلى أنّها حاولت تخفيف ألمها من خلال تناول الشوكولاتة، ولكن يبدو أنّ الأمر كان له تأثير معاكس، بحيث قالت إنّ “جسدها ملتهب جداً”.

في المقابل، تحدّثت النجمة عن صحتها ومعركتها مع مرض غامض، كاشفة أنّها توقفت عن تناول الدواء أو “الحبة الصفراء” على حدّ وصفها، التي كانت تأخذها طوال العقد الماضي من حياتها، والتي قد تكون إشارة إلى نوع من الأدوية المضادة للاكتئاب.

وأضافت: “أمعائي لا تعمل بشكل صحيح، وحال بشرتي أسوأ من أي وقت مضى. لقد مرضت 6 مرات. أدركت في وقت سابق من هذا العام أنّ الاستماع إلى جسدي أمر صعب بالنسبة إليّ، وهو شيء لم أتعلّم حقاً كيفية القيام به”.

رغم ذلك، حرصت لورد على التأكيد أنّها متفائلة بشأن مستقبلها، شارحة: “أعلم أنني لاحقاً سأنظر إلى هذا العام بنظرة بحب واندهاش، إذ أنني أعلم أنّ في تلك العام وضعت الأمور في نصابها. أنا متحمسة لذلك، ولكن الأمر صعب بعض الشيء عندما تعيش اللحظة في آنها”.