أم تلد ابنتها خلال حفل 50 سنت في واشنطن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حادثة غريبة، وضعت امرأة مولودها خلال حفلة موسيقية للنجم 50 سنت في ريدغفيلد في ولاية واشنطن الأميركية في وقت سابق من هذا الشهر.

وتقول المصادر إنّ المرأة حضرت الحفل في 6 أيلول (سبتمبر) لكنها بدأت تشعر أنّها ليست على ما يرام، مما استدعى قدوم الطاقم الطبي المتواجد على الأرض ليكتشفوا أنّها دخلت في المخاض ولا يمكن نقلها لأي مكان آخر.

وبحسب موقع “الصفحة السادسة”، شكّل الموظفون “ستارة بشرية” حول المرأة لإعطائها بعض الخصوصية إلى حين العثور على بعض الملاءات فيما كانت تنجب.

وشرح المصدر: “وُلدت الطفلة في الموقع، ثم تمّ نقلها ووالدتها إلى المستشفى. وبحسب آخر التقارير، الجميع بخير”.

ورغم أنّ الحادثة غريبة ومفاجئة، ليست المرّة الاولى تحدث. ففي صيف 2022، أنجبت جويس م. فيغيرو طفلها خلال حفل لفرقة Metallica في البرازيل.

وخلال إحدى حفلات بينك الشهر الماضي، بدأت امرأة حامل في الأسبوع الـ 31 تشعر بالانقباضات، مما أجبرها على الذهاب إلى المستشفى حيث أنجبت طفلها بعد فترة قصيرة.