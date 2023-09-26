ياسمين صبري تكشف سر لجوئها الدائم للسفر بطائرات خاصة

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية ياسمين صبري عن لجوئها بشكل دائم للسفر على متن طائرات خاصة، وعن وضعها المادئ بشكل عام.

وقالت ياسمين أنها تحب السفر وتحب أن تتعرف على ثقافات مختلفة، وأنها حريصة بشكل دائم على إكتشاف أماكن جديدة.

وعن شكل حياتها الفاخرة والمستوى المادي الذي تعيشه قالت ياسمين: "الطائرات الخاصة دي تبقى ضمن العقود اللي أنا بعملها،أما الباقي فده كوني سفيرة لعدد كبير من البراندز والسبب هو أني أنا باخد بالي من نفسي وأهتم بصحتي وشكلي والفضل الأول والأخير لربنا والطائرات الخاصة لا تصنع الإنسان".

حديث ياسمين هذا جاء خلال حلولها ضيفية على برنامج "الحكاية" للإعلامي المصري عمرو أديب.

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