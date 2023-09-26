"عيون غزال".. أحدث ظهور لـ نيللي كريم.. والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار إليها بأحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت نيللي، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، وظهرت خلالها بدون مكياج، وعلقت: "أزرق".

انهالت عليها تعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي: "جمال، قمر كالعادة، عينيكي تجنن، عيون غزال، جميلة، مشاء الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، فيلم " ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات ڤوكس.