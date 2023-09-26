مي عمر تقود الجيوش في "الغربان"

ميرنا وليد - بيروت - بعد انتهائها من تصوير مسلسل "نعمة الأفوكاتو" من اخراج زوجها محمد سامي، المقرر عرضه في رمضان والمكون من 15 حلقة، سوف تبدأ الممثلة المصرية مي عمر تصوير مشاهدها في فيلم الغربان الذي يقوم ببطولته الممثل المصري عمرو سعد.
فيلم "الغربان" يدور في حقبة زمنية تعود الى الحرب العالمية الثانية تحديداً سنة 1941 خلال معركة رومل في العلمين في اطار من الاكشن والتشويق. وتقدم مي خلال الفيلم للمرة الأولى أدوار الأكشن، من خلال دور قائدة جيوش الغربان في زمن بعيد، لتحارب عمرو سعد ورجاله، حيث استقرت على الدور لاختلافه.
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