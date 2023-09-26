أحمد مكي يتعاون مع مجدي الهواري في مسرحية جديدة

ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج المصري مجدي الهواري عن بدء تحضيره لمسرحية جديدة مع مواطنه الفنان أحمد مكي التي تم تسميتها بشكل مؤقت "صاحب السعادة".

وقال مجدي الهواري: "حريصين مع أحمد مكي أن الشغل يكون مميز عملنا مسرحية "حزلقوم" في موسم الرياض من سنتين أو 3 للأسف متعرضتش في مصر لكن السنة دي إن شاء الله المسرحية الجديدة هيكون في حظ أن الجمهور المصري يكون بيتفرج عليها وفي الوطن العربي، اخترنا اسم مؤقت "صاحب السعادة" الإسم النهائي لسه".

مسرحية "حزلقوم" بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وميرنا جميل، وإخراج كريم سامي‏‎.‎

والجدير بالذكر أن أحمد مكي نافس في الموسم الرمضاني الفائت 2023 بمسلسل "الكبير أوي 7".

ومسلسل "الكبير أوي 7" من بطولة أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل وحاتم صلاح ورحمة أحمد ومصطفى غريب وحسين أبو حجاج وسماء إبراهيم وعبد الرحمن حسن، كما يظهر عدد من ضيوف الشرف منهم نور وأحمد السقا وكمال أبو رية، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

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