بينار دينيز تُدمّر إبراهيم تاتليسس

ميرنا وليد - بيروت - أشاد النجم التركي إبراهيم تاتليسس بمواطنته النجمة بينار دينيز، قائلا في تصريح جديد له: " لقد دمرنا ادائك التمثيلي يا ابنتي بينار ، ما هذا القضاء يا اصدقاء ! ابارك لجميع فريق العمل بهذا النجاح".



على صعيد آخر، كانت قد أحدثت بينار دينيز جدلا بين الجمهور، بعد تصريحها الأخير اذ اعتبرها البعض انها لا تعيش أفضل حالتها، بسبب قولها: "لم اعد ابني احلاماً ، اصبحت اعيش اللحظة فقط"، ومنهم من قال انها تمر بأزمة عاطفية، الا ان بينار لم ترد وتوضح ما سبب تصريحها المفاجئ.