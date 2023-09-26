بينار دينيز تُدمّر إبراهيم تاتليسس

ميرنا وليد - بيروت - أشاد النجم التركي إبراهيم تاتليسس بمواطنته النجمة بينار دينيز، قائلا في تصريح جديد له: " لقد دمرنا ادائك التمثيلي يا ابنتي بينار ، ما هذا القضاء يا اصدقاء ! ابارك لجميع فريق العمل بهذا النجاح".
على صعيد آخر، كانت قد أحدثت بينار دينيز جدلا بين الجمهور، بعد تصريحها الأخير اذ اعتبرها البعض انها لا تعيش أفضل حالتها، بسبب قولها: "لم اعد ابني احلاماً ، اصبحت اعيش اللحظة فقط"، ومنهم من قال انها تمر بأزمة عاطفية، الا ان بينار لم ترد وتوضح ما سبب تصريحها المفاجئ.
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